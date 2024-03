Latina, petizione per mantenere l’isola pedonale di Piazza del popolo: nuove adesioni

I circoli di Sinistra Italiana, Possibile ed Europa Verde aderiscono alla raccolta di firme online (su https://chng.it/kjH9fQjK) promossa da Latina Bene Comune per impedire all’attuale giunta Celentano di riaprire al traffico parte di Piazza del popolo, ed invita i cittadini a far sentire la propria voce.

“Sarebbe stata opportuna una condivisione estesa alle altre forze politiche, sociali ed associative di questa iniziativa, per dare maggiore rappresentatività a chi vuole opporsi alla decisione della nuova amministrazione di Destra del Comune di Latina”, premettono i tre partiti. “Con questa modifica, si ridurrà ulteriormente la superficie di isola pedonale per abitante, che ci vede già adesso agli ultimi posti in Italia con soli 0.12 mq per abitante (dal rapporto ‘Ecosistema Urbano’ di Legambiente)”.





“Va precisato che l’isola pedonale non va intesa come una mera ‘chiusura al traffico’ ma implica una logica di assieme che trasforma una semplice modifica al traffico nella riorganizzazione di uno spazio e nella promozione di nuove funzioni: in poche parole in un progetto urbano”.

“Si tratta in sostanza di riappropriarsi degli spazi che l’auto ha sottratto alle persone: per i bambini e per il passeggio, per aggregazioni sociali spontanee, per la promozione di attività artistiche e di spettacolo, per un rilancio delle attività commerciali nelle aree lontane dai centri di grande distribuzione, per una migliore percezione dei beni architettonici e degli spazi urbani”.

“Riteniamo quindi sbagliata la valutazione che l’isola pedonale penalizzi le attività commerciali, e pensiamo che essa sia, invece, un’opportunità per le attività economiche, in quanto stimola le persone a permanere e a passeggiare, ponendo maggiore attenzione a negozi e bar”.

Per queste ragioni, Europa Verde, Sinistra Italiana e Possibile auspicano “un’ampia mobilitazione della cittadinanza attraverso questa petizione online”.