A Latina festa per i 102 anni di Leda, testimone dello sbarco di Anzio

Testimone vivente dello sbarco di Anzio, domenica la signora Leda Cecconi, classe 1922, residente a Latina, ha compiuto 102 anni.

Per l’occasione, il sindaco Matilde Celentano le ha fatto visita nella sua abitazione, nelle campagne di Borgo Carso, dove vive praticamente da una vita. Da quando, sartina di Nettuno, si era sposata con il veneto Ferruccio Bellinazzo di Villa Bartolomea (Verona).





Nel podere di Borgo Carso la signora Leda ha cresciuto i suoi due figli, Anna Maria e Stefano, ed affrontato la vita nei campi con grande impegno.

Ieri nella sua abitazione si sono radunati famigliari e amici per renderle omaggio, raccontando di quando la famiglia Cecconi, dopo lo sbarco, venne sfollata in Sicilia, a Ravanusa, per poi fare ritorno a Nettuno.

Il sindaco Celentano le ha rivolto gli auguri di buon compleanno da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, consegnandole una targa con l’auspicio “che continui ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni”.