La Provincia di Latina promuove le bellezze pontine in autostrada

La Provincia di Latina lancia la nuova campagna promozionale di valorizzazione delle bellezze pontine. Dopo il successo dello scorso anno dei comuni Bandiera Blu, questa è la volta dei luoghi più belli del territorio pontino. Quindici aree di sosta dal Lazio alla Toscana, lungo l’asse autostradale A1 nel mese di marzo ospiteranno quindici scorci tra bellezze naturalistiche, archeologiche e storico-artistiche. I pannelli installati all’interno delle principali aree di servizio, vicino le porte di ingresso dei locali ristoro, in posizioni strategiche riportano lo slogan “C’è sempre un viaggio possibile tra bellezze interminabili!”, uno slogan che è un invito a visitare e a scoprire un territorio ampio e vasto, come quello pontino.





Ad annunciare la campagna è il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, che ha fornito in anteprima i primi scatti dei pannelli sui suoi canali social e dichiarato: “Parte da qui la campagna di promozione dei Comuni pontini, con un invito al viaggio che sa di scoperta, di attenzione ai luoghi e soprattutto di bellezza. Ringrazio i comuni, i musei e le fondazioni che ci hanno fornito il materiale fotografico permettendoci di iniziare un racconto più ampio del nostro territorio. La mia intenzione è quella di dare sempre più risalto alle diverse anime della nostra terra, valorizzando la sua poliedrica magia. Per questo replicheremo nuovamente questa campagna anche in estate, con nuovi luoghi, oltre a quelli che riceveranno l’ambito titolo della Bandiera Blu. Nel frattempo, invito tutti a scoprire i protagonisti di questa prima campagna e a condividerli con noi, per dare sempre più risonanza alle nostre azioni. Abbiamo la fortuna di vivere in una lingua di terra meravigliosa, dove le montagne parlano con il mare, i piccoli borghi si alternano alle aree costiere, creando scorci sempre meravigliosi. Questi sono i luoghi del nostro cuore e valorizzarli al meglio è la nostra intenzione”.

Oltre a Minturno, Formia, Gaeta, Sperlonga, Fondi, Sabaudia, San Felice Circeo, Sonnino, Priverno, Cori e Norma, si è scelto di dare risalto anche alle tappe del progetto Appia Regina Viarum proponendo una selezione dei siti dall’area archeologica, adesso Parco di Minturnae, al Cisternone Romano di Formia fino all’area archeologica di Sperlonga.

Sarà possibile trovarli nelle aree di servizio delle tre regioni così distribuite: Lazio: Flaminia est; La Macchia est; La Macchia ovest; Prenestina est; Casilina est; Umbria: Giove ovest; Tevere ovest; Fabbro est; Toscana: Montepulciano est e ovest; Badia al pino ovest; Arno ovest; Chianti ovest; Bisenzio Est.