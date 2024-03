Tobagi a Formia, doppio incontro per la scrittrice

Domenica 10 marzo, alle 17,30, la scrittrice Benedetta Tobagi è protagonista dell’incontro presso il Villaggio Don Bosco (via Appia Lato Napoli, 80), in occasione della terza tappa annuale del Percorso Culturale, promosso e organizzato in una significativa sinergia che si realizza da dieci anni tra i gruppi adulti dell’Azione Cattolica delle parrocchie di Formia, in collaborazione con le librerie della città.

Benedetta Tobagi è giornalista, conduttrice radiofonica, esperta di storia contemporanea, autrice di diverse pubblicazioni, tra cui “La resistenza delle donne”, edito da Einaudi, con la quale ha vinto il Premio Campiello 2023.





Con i partecipanti la Tobagi si confronterà su questo libro e sul testo “Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre”, in cui fa riferimento alla nota vicenda del padre Walter Tobagi, giornalista e scrittore, assassinato nel 1980 in un attentato terroristico.

In questi due saggi la scrittrice narra se stessa ed esprime, con eleganza e immediatezza, anche le sue notevoli competenze come esperta della storia contemporanea.

L’incontro si apre con l’intervista, a cura della giornalista, Simona Gionta, che raccoglierà riflessioni e quesiti degli organizzatori, suscitati dalla lettura del libro, e proseguirà con il confronto. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

In realtà anche gli studenti il giorno successivo, lunedì 11 marzo, dalle ore 9:00, presso la palestra del Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia, incontreranno la scrittrice Benedetta Tobagi sullo stesso tema.