Fermato per un controllo ma trovato con arnesi da scasso: foglio di via

Emergenza furti nel sud pontino, i carabinieri di Terracina hanno denunciato un giovane di 26 anni residente ad Aprilia in quanto, nel corso di un controllo ad un normale posto di blocco, è stato trovato in possesso di strumenti utilizzati nello scasso.

Nei confronti dell’uomo è stato quindi notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio comunale di Terracina per i prossimi 3 anni. Il tutto era avvenuto a seguito dei normali controlli ad opera delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dei furti che sta mettendo il ginocchio molte zone nel territorio pontino