8 marzo di Poste, in provincia sono donne il 59% dei dipendenti

Poste Italiane si conferma un’azienda in ‘rosa’ anche a Latina e provincia. La quota di dipendenti donna negli uffici postali è di oltre il 59%, sei punti percentuali in più rispetto alla media aziendale nazionale.

Altro dato interessante è che rispetto ai complessivi 87 uffici postali operativi sul territorio della provincia di Latina 47 le sedi gestite da Direttrici e 17 gli uffici “in rosa” con Direttrice e personale completamente al femminile. Oltre a una percentuale femminile che non solo a Latina ma in moltissimi casi raggiunge percentuali considerevolmente superiori al 50%, la parità di genere si riscontra anche nella crescente presenza femminile in ruoli di responsabilità, confermata anche nei ruoli apicali della struttura direzionale della Filiale provinciale di Piazza dei Bonificatori. Infatti, tre ruoli tra i più importanti sono occupati da donne: la responsabile Gestione Operativa, Giorgia Sabelli, la responsabile Commerciale, Tamara Iacomini e la responsabile Risorse Umane, Sara Pezone.





Tra gli uffici postali in cui prevalgono le quote rosa, nella Filiale Latina di Poste Italiane, c’è la sede di Gaeta con distacco a Formia, dove è applicata Ilaria Richichi, di 29 anni, consulente finanziaria in apprendistato, una laurea magistrale in Strategia e Management, in Poste da agosto del 2022.