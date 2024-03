Quali sono le coperture assicurative accessorie per l’assicurazione moto?

Oltre all’assicurazione obbligatoria RC Moto, esistono diverse coperture assicurative accessorie che i motociclisti possono valutare in base alle proprie esigenze e alla tipologia di utilizzo del mezzo.

Ognuna di queste garanzie aggiuntive ha l’obiettivo di offrire una protezione più ampia rispetto alla sola Responsabilità Civile, consentendo così una maggior tutela per il conducente, la moto e gli eventuali passeggeri.





Vediamo, quindi, quali sono le principali coperture assicurative accessorie disponibili sul mercato e quali vantaggi possono offrire.

Come trovare il miglior preventivo per l’assicurazione della tua moto

Prima di iniziare ad analizzare tutte le coperture disponibili, dovresti sapere subito come trovare un preventivo vantaggioso, in quanto tutte le garanzie aggiuntive all’RC potrebbero farne lievitare il costo.

Per questa ragione ti suggeriamo di cercare online il miglior preventivo per l’assicurazione moto, inserendo solamente le garanzie che reputerai quasi indispensabili per tutelare la tua preziosa motocicletta da eventuali danni o imprevisti.

Furto e incendio

Una delle coperture più comuni tra le assicurazioni facoltative riguarda il furto e l’incendio della moto. La garanzia Furto e Incendio prevede il rimborso del valore commerciale del veicolo, o di un importo concordato al momento della stipula della polizza, in caso di furto totale o parziale (es. furto di componenti del veicolo come sella o scarico), nonché il pagamento dei danni subiti a causa di un incendio doloso o colposo.

Questa garanzia è particolarmente utile per chi possiede un mezzo di elevato valore o per coloro che vivono o si spostano frequentemente in aree ad alto rischio di furti.

Kasko o collisione

La garanzia Kasko, chiamata anche Casco, è un’assicurazione accessoria che copre i danni accidentali subiti dalla moto in caso di incidente e collisione con un altro veicolo o con un ostacolo fisso.

A differenza della polizza RC Moto, la Kasko prevede il rimborso dei danni indipendentemente dalla responsabilità del conducente nella causazione dell’evento.

Esistono anche formule più “leggere” della garanzia Kasko denominate Mini Kasko. La Mini Kasko, infatti, interviene solo per gli eventi in cui il motociclista non è responsabile dell’incidente avvenuto, e il valore massimo rimborsabile è generalmente limitato a una percentuale del valore commerciale della moto.

Responsabilità civile verso i passeggeri

Questa garanzia accessoria estende la Responsabilità Civile a favore delle eventuali persone trasportate sulla moto come passeggeri. Se non si è già provvisti di una tale copertura, è bene valutarne l’inserimento nella propria polizza assicurativa, soprattutto se l’utilizzo del mezzo prevede spesso il trasporto di passeggeri.

Infortuni del conducente

Un’altra copertura assicurativa accessoria riguarda gli infortuni che possono subire i motociclisti durante la guida della moto. La garanzia Infortuni del Conducente prevede una serie di indennizzi in caso di lesioni permanenti o temporanee dovute a incidenti stradali, come il danno biologico, l’invalidità permanente e i giorni di interferenza alla vita di relazione.

In alcuni casi questa copertura include anche una somma da corrispondere in caso di morte del conducente a seguito dell’incidente, che sarà erogata ai beneficiari designati nella polizza.

Assistenza stradale e soccorso

L’assistenza stradale è un servizio che viene spesso incluso nelle polizze RC Moto e che offre supporto in caso di guasti al veicolo che impediscono la normale circolazione, quali ad esempio problemi meccanici, forature, errori nel rifornimento di carburante, scaricamento della batteria e simili. Le prestazioni offerte solitamente includono:

il traino del veicolo fino al più vicino centro di riparazione;

il recupero del mezzo in caso di incidente;

il soccorso su strada e le eventuali riparazioni d’emergenza;

la messa a disposizione di un mezzo sostitutivo o il rimborso delle spese di pernottamento, se previsto dalla polizza.

Questa copertura potrebbe sembrare un dispendio di denaro, ma se confronterai il suo costo con le tariffe nazionali dei carroattrezzi, ti renderai subito conto della sua utilità.

Tenendo presente queste informazioni, puoi valutare con più consapevolezza quale tra le diverse coperture accessorie può essere più adatta alle tue esigenze e alla tua moto. Ricordati sempre di leggere attentamente le condizioni generali della polizza proposta dall’assicurazione, in modo da sapere in dettaglio quali garanzie sono effettivamente incluse nel contratto stipulato.