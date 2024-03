Incidente tra camion e scooter, morto un 17enne di Formia

Un 17enne di Formia è morto per le ferite riportate in un pauroso incidente stradale contro un camion, mentre viaggiava in sella al suo scooter.

Il decesso del giovane si è registrato presso il Santa Maria Goretti di Latina, ospedale in cui vista la gravità delle sue condizioni aveva fatto tappa l’eliambulanza Pegaso, inizialmente libratasi in volo in direzione di un nosocomio di Roma.





Il sinistro in cui è rimasto coinvolto il 17enne si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì alla periferia di Formia, in località Santa Croce. Il minorenne si trovava sulla strada regionale 630, quando per cause in corso di accertamento formale da parte delle autorità è stato travolto da un mezzo pesante che procedeva nella direzione opposta, guidato da un 35enne di Spigno Saturnia.

I rilievi per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto sono stati effettuati dalla polizia locale, coadiuvata come nel servizio di viabilità dai carabinieri.