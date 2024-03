Fondi, il baby sindaco Giuseppe Matteoli nomina la sua giunta

A Fondi mercoledì mattina, presso la sala consiliare Luigi Einaudi, si è riunito il primo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Il baby sindaco Giuseppe Matteoli, dopo il suo applauditissimo discorso di insediamento con il quale ha illustrato le linee programmatiche dell’amministrazione, ha conferito otto deleghe assessorili:

Assessore all’Arredo Urbano: Giulia Altobelli (scuola Milani) Assessore ai Servizi Sociali: Massimiliano Scudieri (Milani) Assessore allo Sport: Alessandro Nunziante (Aspri) Assessore al Turismo: Eva De Filippis (Aspri) Assessore all’Ambiente: Alessandro Scalfati (Amante, Assente) Assessore alla Cultura: Francesco Feudo (Amante) Assessore ai Gemellaggi: Cristiano Keta (Garibaldi) Assessore al Patrimonio: Francesco Popolla (Garibaldi)

Ad affiancare il sindaco nelle sue attività amministrative e politiche saranno il vicesindaco Giulia Pannozzo (Milani) e il presidente del consiglio, che sarà nominato nel corso della prossima riunione.





Il segretario Pasquale De Simone ha successivamente illustrato le prime iniziative promosse dal consiglio:

27 marzo 11:30: visita sede distaccata del Parlamento Europeo (sala David Sassoli);

27 marzo 14:30: partecipazione ad una simulazione dei lavori del Parlamento Europeo e incontro con l’on. Salvatore De Meo;

20 maggio: inaugurazione opera vincitrice del concorso pittorico fotografico per ricordare le vittime civili del secondo conflitto mondiale;

Corso educazione ai sentimenti “Tamburo Rosso”.

«Come io sarò un punto di riferimento per Giuseppe – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rivolgendosi alla nuova giunta – ogni assessore lo sarà per tutti voi in un’ottica di arricchimento e confronto reciproci. Voglio inoltre fare i complimenti a tutti, compresi genitori e docenti, per le bellissime idee e per il programma che questa amministrazione di ragazzi e ragazze ha messo a punto con impegno e serietà».

Oltre agli assessori Carnevale e Notarberardino, che hanno fatto una foto di rito con i rispettivi omologhi, non hanno fatto mancare la loro presenza il presidente della commissione Politiche Giovanili Cristian Peppe e la delegata del sindaco al medesimo settore Jessica di Trocchio che stanno seguendo passo dopo passo i lavori dei baby amministratori eletti.