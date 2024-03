Auto si schianta contro un muretto, due morti a Sabaudia

Le strade pontine continuano a tingersi di sangue. L’ultimo dramma si è verificato martedì sera, vedendo morire due uomini di Sabaudia, il 43enne Massimiliano Albione e l’amico 44enne Lorenzo Nardecchia.

Sono deceduti sul colpo, dopo che la Mini Cooper su cui viaggiavano, finita fuori strada per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muretto di un’abitazione.





La tragedia si è registrata intorno alle 20.30 lungo la Migliara 49, nel territorio di Sabaudia, vedendo oltre a quello dei soccorritori del 118 l’intervento della polizia locale, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Albione era il titolare di un vivaio, mentre Nardecchia era dipendente di un’officina meccanica.

Al di là della velocità sostenuta con cui procedeva il veicolo, allo schianto potrebbe aver contribuito la strada dissestata. Indagini in corso, per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.