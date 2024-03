“Capitale italiana della Cultura”, il rush finale di Latina e Gaeta

Ieri, presso il Ministero della Cultura, si sono tenute le audizioni decisive per i centri di Gaeta e Latina, entrambi in lizza per il prestigioso ruolo di Capitale Italiana della Cultura nel 2026.

L’evento ha rappresentato un momento di grande importanza per entrambe le città pontine, che hanno dimostrato la loro eccellenza culturale e la capacità di promuovere l’arte e la storia del territorio.





La commissione ministeriale, composta da esperti e rappresentanti del mondo culturale, ha ascoltato le presentazioni dei due centri e valutato le loro proposte.

Entrambe le città hanno fatto bella figura, ma secondo alcune fonti, Gaeta ha convinto maggiormente rispetto al capoluogo Latina.

La decisione finale spetta ora alla commissione, che dovrà annunciare il vincitore entro la fine del mese di marzo. Sarà un momento di grande attesa per tutto il territorio pontino, che spera di festeggiare l’assegnazione di questo importante titolo.

Nel frattempo, i centri di Gaeta e Latina possono già considerarsi vincitori, avendo dimostrato la loro passione e impegno per la cultura e l’arte.