Si è conclusa, domenica 3 Marzo a Porto Civitanova, la seconda tappa dell’Italia Cup, valida per le qualifiche nazionali giovanili e internazionali.

Triplo podio per il Gruppo Sportivo Vela LNI Formia.





Niccolò Sparagna vince overall in ILCA 4 e vince anche come primo maschio U16 Boys.

Roberta Meschino vince in ILCA 6 come 1ª U17 Girls. Bene anche gli altri ragazzi del Gruppo Sportivo vela LNI Formia che si posizionano nella parte alta della classifica. Bene Giulia Tan Finazzi, Federico Sparagna, Davide Valerio e Giulia Spinosa.

I tre giorni di regata sono stati contraddistinti da un meteo variabile con condizioni molto difficili da valutare per gli atleti, con salti di vento e intensità variabili, poche le prove ultimate ma tutte molto tecniche, dove la continuità e il controllo degli avversari sono stati fondamentali.

“Il lavoro svolto in questi mesi volto alla sensibilità della barca, la tattica e la strategia ha dato i suoi frutti. È il primo podio overall in una Italia Cup per me da allenatore ed è un’emozione unica! I sacrifici e il duro lavoro vengono ripagati. Orgoglioso di Niccolò e di Roberta che batte tutte le sue avversarie di categoria non cadendo in bfd, penalità per 42 e rimanendo sempre in controllo. Brava. Bravi tutti i ragazzi che hanno dato il loro meglio“, questo il commento del tecnico Emanuele Montagna.

Il Presidente della Sezione, Emilio Civita, con orgoglio esprime la sua soddisfazione per i risultati raggiunti: “la tripla vittoria degli atleti del Gruppo Sportivo della Sezione della Lega Navale Italiana alla seconda tappa dell’Italia Cup ILCA è un successo per la città di Formia e il Golfo di Gaeta. Nella vela giovanile pochi altri risultati sono a questo livello. Possono essere infatti ricordati i titoli optimist nazionali e regionali e qualche podio nazionale in ILCA – all’epoca classe Laser – e i titoli regionali raggiunti nel passato, ma una tripla vittoria a una regata nazionale con oltre 300 atleti è un risultato eclatante, direi storico per tutto il movimento velico giovanile del sud Lazio. La doppia vittoria di Niccolò Sparagna e quella di Roberta Meschino sono senza dubbio frutto dei loro sacrifici, ma sono anche frutto di un grande lavoro di tutta la squadra attuale e di tutte le squadre precedenti, che ne hanno permesso la crescita”.

Il consiglio direttivo della sezione LNI Formia ringrazia gli atleti a cui vanno i complimenti per i risultati ottenuti, le famiglie e il tecnico ILCA Emanuele Montagna, che vede ripagata la sua abnegazione.

La missione della Sezione per rendere Formia “Cittá di mare” prosegue … a tutta vela, mantenendo sempre il mare al centro.