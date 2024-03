Incidente a Fondi, positiva all’alcoltest: patente ritirata a una donna di Gaeta

Nella giornata di domenica i carabinieri di Fondi, a conclusione di specifici accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica una 42enne residente a Gaeta.

Lo scorso 27 gennaio la donna era rimasta coinvolta in un sinistro stradale alla guida della sua autovettura, nel comune di Fondi. Nella circostanza, i militari operanti l’avevano sottoposta ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria della zona, e le risultanze hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,7 grammi per litro. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.