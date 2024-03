Formentera: il paradiso a portata di mano

Circondata dal Mar Mediterraneo e ricca di una natura incontaminata, è l’isola più belle dell’arcipelago delle Baleari: stiamo parlando di Formentera, una terra magica che ogni anno attrae a sé migliaia di turisti.

Grazie al suo clima mite, è possibile visitarla da aprile ad ottobre e, tra passeggiate nel verde, visite alle torri di avvistamento e aperitivi al tramonto, non vorrete più lasciarla.

Raggiungerla è semplicissimo grazie ai numerosi voli che collegano varie città italiane all’aeroporto di Ibiza. Formentera, infatti, è collegata alla movimentata isola (celebre per le sue numerose discoteche) da traghetti che ogni giorno percorrono il tratto di mare che le separa.

Per organizzare al meglio il vostro soggiorno prenotate in anticipo una delle tante case a Formentera, meglio se nella località turistica di Es Pujols. Questo centro abitato infatti, è il fulcro dell’isola durante l’estate; ricco di bar, ristoranti, supermercati e negozi, è fornito di tutti i servizi indispensabili.





Per muovervi poi nelle altre località e visitare le differenti spiagge vi basterà noleggiare uno scooter oppure un’automobile; con brevi spostamenti raggiungerete tutto molto comodamente. Se vi state però domandando quali siano le esperienze da non perdere, noi qui ve ne suggeriamo alcune; per tutto il resto lasciatevi guidare dal vostro istinto e vivrete una delle vacanze più belle della vostra vita.

Le spiagge da sogno

Il motivo principale per cui si va in vacanza a Formentera è certamente il suo mare cristallino. Impossibile dunque fare una classifica delle spiagge più belle poiché tutte meritano almeno una visita ed un tuffo! Famosissima, per esempio, è la spiaggia di Ses Illetes, situata nel versante nord dell’isola e poco distante dal porto di La Savina.

Appartenente ad una riserva naturale, la sua bellezza incontaminata vi lascerà letteralmente senza parole; visitatela al mattino presto non solo per godere di un silenzio rigenerante ma anche per scattare foto fantastiche.

Esattamente sul versante opposto si trova invece la spiaggia di Levante, dove, alcuni anni fa, l’ex calciatore Bobo Vieri diede vita a dei tornei di beach-soccer. La sua popolarità è comunque indipendente dalla presenza o meno di alcuni vip: la soffice sabbia bianca ed il mare trasparente la rendono un vero e proprio paradiso.

Molto più movimentata è invece la spiaggia che si trova ad Es Pujols, frequentata da tante famiglie con bambini e da giovani in cerca di divertimento. A pochi passi vi troverete anche un lungomare ricco di ristoranti e bar adatti a tutti i gusti e a tutte le tasche.

Più frastagliata e variegata è invece la costa di Migjorn, a sud dell’isola. Con la sua lunghezza ospita arenili che vanno da quelli più ampi dotati di lettini e ombrelloni (come, per esempio, la zona nei pressi del ristorante Casa Pacha) a zone meno comode dove però sorgono intime calette di sabbia.

È qui che si trovano tantissimi naturisti, persone che, spogliandosi dei propri abiti, possono godere in totale tranquillità della bellezza dell’isola.

Infine, per una foto ricordo da incorniciare una volta tornati a casa, non dovete farvi sfuggire la meravigliosa Calò des Mort: una gemma incastonata tra alte scogliere a pochi passi dall’hotel Maryland.

Raggiungerla non è facilissimo dati gli impervi scalini ricavati dalla roccia ma, una volta superato questo piccolo ostacolo, potrete tuffarvi in una piscina naturale di rara bellezza.

Passeggiare nella natura

Nonostante l’isola sia molto frequentata e spesso sia difficile trovare posto nei ristoranti o in qualche spiaggia, esiste certamente un modo per viverla in modo differente. Stiamo parlando dei suoi circuiti verdi, ovvero 32 sentieri ideati dal Consell Insular di Formentera, che permettono di entrare in contatto con la natura e riscoprirne la sua anima più intima.

Lontani dal caos e ben distribuiti sull’isola, questi percorsi esplorano una Formentera contadina, fatta di campi con placide pecorelle, maestosi alberi di fico e vedute da altopiani da togliere il fiato.

Uno dei più celebri è sicuramente il Camì de Sa Pujada: un percorso tutto in salita ma facilmente affrontabile, che parte dal piccolo porticciolo di Es Calò di Sant Augustì e termina nel paesino di El Pilar de la Mola.

Durante il tragitto sarete avvolti dai profumi della macchia mediterranea e potrete ammirare l’isola in tutto il suo splendore. È consigliato intraprenderlo al mattino presto o all’ora del tramonto, è lungo 4 km e il tempo di percorrenza stimato è di circa 80 minuti.

Meno impegnativo ma altrettanto scenografico è il sentiero che dalla località di Sant Ferran de Ses Roques arriva alla zona di Ca Marí, praticamente là dove inizia la spiaggia di Migjorn. Da fare in bicicletta, oppure a piedi, permette di assaporare, nel primo tratto, l’entroterra dell’isola: una zona rurale poco frequentata. Qui si possono notare i numerosi muretti a secco, ovvero costruzioni antiche che servivano e servono tuttora a delimitare varie aree di terreno, ma non solo; questi confini sono molto utili per impedire agli animali di addentrarsi accidentalmente in strade trafficate.

Una delle soste più interessanti durante questo tragitto, è quella da fare di fronte alla Torre des Pì des Català, una delle torri di avvistamento di Formentera. Costruite nel XVIII come siti utili al monitoraggio dell’arrivo di eventuali navi pirata, sono tuttora una testimonianza della delicata posizione strategica dell’isola. Al confine tra Europa e Africa era spesso presa di mira da popoli conquistatori.

Se invece desiderate un percorso che vi conduca al mare è consigliato percorrere quello che parte dal porto di La Savina e termina nell’incantevole spiaggia di Ses Illetes. Attraverso questo itinerario potrete osservare le saline di Formentera, oggi dismesse, ma un tempo molto prolifiche per il sostentamento del popolo locale. Il commercio del sale era infatti un business importante che permetteva ricavi notevoli.

Camminando vi imbatterete poi nel canale Sa Sequi: costruito per dare sfogo alle acque stagnanti del lago Estany Pudent, vi lascerà stupiti per la limpidezza delle sue acque. Il percorso termina nella spiaggia di Ses Illetes, uno dei luoghi più suggestivi di tutta l’isola.

Aperitivi vista mare

Cosa c’è di più bello in vacanza se non terminare una giornata di mare davanti ad un tramonto? Formentera è famosa per i suoi chiringuitos sulla spiaggia e sorseggiare una birra ghiacciata in attesa del calar del sole non ha prezzo.

Alcune delle locations più belle si trovano nel litorale di Migjorn, come per esempio il Piratabus, il Lucky ed il Kiosko 62. Il primo probabilmente è uno dei più celebri, una vera propria icona di Formentera. Esiste da tantissimi anni e, al principio, era un vero e proprio bus che vendeva bevande. La sua particolarità risiede sicuramente nella musica che, nel momento esatto in cui il sole inizia a scendere nel mare, viene sparata a tutto volume dagli altoparlanti: sulle note di “Con te partirò” di Bocelli, assisterete ad uno spettacolo senza paragoni.

Un ambiente più familiare e tutto italiano si trova invece al Lucky, un simpatico locale con pochi tavoli ma tanta buona energia. I gestori sono bolognesi ed è frequentato da molti habitué dell’isola; se volete dunque dei consigli sulla vostra vacanza qui troverete i veri amanti di Formentera.

Molto più informale e selvaggio è infine il Kiosko 62, un chiringuito pittoresco dove assaggiare un cocktail originale che non troverete da nessun’altra parte: la pomada. Si tratta di un mix tra gin maiorchino esclusivamente di marca Xoriguer e limoni freschi di Formentera.

Infine, per gli amanti della movida, imperdibile è l’aperitivo da Chezz Gerdi, un beach bar alla moda che si trova sul lungomare di Es Pujols. Qui non solo potrete assaggiare ottimi cocktail ma anche la carta dei vini non vi lascerà indifferenti: per completare l’esperienza vi suggeriamo di assaggiare anche qualcosa dal loro vasto menù. Materie prime eccellenti ed uno staff preparato vi coccoleranno dal primo all’ultimo minuto.

Formentera è dunque un vortice di emozioni, sensazioni e paesaggi da togliere il fiato. Tra spiagge caraibiche e tramonti infuocati, una volta visitata non ne potrete più fare a meno.