“Alto impatto”, i controlli della Polizia ad Aprilia

Nelle scorse sere, è stato realizzato un nuovo servizio straordinario ad “alto impatto” sul territorio della città di Aprilia.

L’Attività ad alto impatto, pianificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e svoltasi con il coordinamento tecnico operativo del Questore Raffaele Gargiulo, è volta a sopperire alla necessità di un’efficace risposta alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini, esigenza che richiede l’azione coordinata di tutte le forze di polizia in campo, non solo sul territorio del capoluogo pontino, ma anche nella Città di Aprilia che di recente è stata teatro della consumazione di numerosi reati predatori.





Nell’occasione Le pattuglie della Polizia di Stato di Latina e Cisterna, con l’impiego congiunto anche degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lazio, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio e principalmente nei quartieri della zona centrale della Città, prestando particolare attenzione anche alle aree di maggior degrado e di particolare abbandono per i controlli finalizzati al ritraccio di eventuali cittadini stranieri irregolari sul territorio.

Nella circostanza sono stati effettuati hanno effettuato numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 157 persone di cui 30 stranieri, risultati tutti regolari nonché 27 veicoli.

Sono state inoltre effettuati controlli amministrativi ad 8 esercizi commerciali della zona che non hanno fatto emergere irregolarità.