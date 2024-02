Rigenerazione urbana e recupero edilizio, via libera anche a Formia

“Arriva a conclusione, dopo lungo iter di approvazione e con il beneplacito regionale, l’art. 5 della Legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017, n. 7 denominata ‘Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio‘”. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Formia.

“Nel 2017 la Regione Lazio aveva consegnato ai Comuni un ruolo centrale nel governo e nella progettazione della rigenerazione urbana e della riqualificazione del tessuto edilizio esistente, introducendo norme di semplificazione e di snellimento delle procedure al fine di garantire tempi certi nell’attuazione degli interventi, ruolo che è stato responsabilmente assunto da questa amministrazione”.





“L’amministrazione comunale ha ritenuto fin da subito di dover procedere con un programma urbanistico che andasse a riqualificare la città esistente, incentivando la razionalizzazione del patrimonio edilizio, conseguendo da un lato la limitazione del consumo di suolo, dall’altro andando a migliorare la sicurezza statica, la sismicità e l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Un’idea di sviluppo basata sul rispetto del territorio, sulla capacità di produrre lavoro ed economie puntando su innovazione e sostenibilità”.

“Con deliberazione di consiglio comunale n. 84 del 27 dicembre 2023, con pubblicazione conclusa in data 27/02/2024, finalmente anche nella città di Formia sarà possibile applicare l’art 5 della Legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017, n. 7. E’ stata introdotta, nello strumento urbanistico generale vigente, la norma che dà la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie, al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti. Gli interventi di cui al presente articolo 5 sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici esistenti e legittimamente realizzati, ovvero su quelli che abbiano ottenuto il titolo edilizio in sanatoria”.

“Il sindaco Gianluca Taddeo, l’assessore all’Urbanistica Marcello Anastasio Pugliese e la presidente della Commissione Urbanistica Tania Forte – prosegue l’amministrazione – hanno lavorato affinché finalmente si portasse a termine l’iter per la conclusione della procedura, per consentire di dare corso ad una norma rilevante per la città. In questa ottica si sta già lavorando per l’approvazione anche dell’articolo 4 della medesima legge regionale al fine di garantire e promuovere lo sviluppo economico e sociale nel pieno rispetto rispetto alla legalità, consentendo la riqualificazione infrastrutturale e mantenendo al tempo stesso tutela e sostenibilità ambientale”.

“L’amministrazione guidata da Gianluca Taddeo si distingue per la capacità di fare la vera politica, la politica che nel rispetto delle Istituzioni e delle Norme, individua le esigenze della cittadinanza e ne promuove la risoluzione”.