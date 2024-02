Mozione pendolari, voto rinviato a Formia. Villa attacca: “Sudditanza verso Mitrano”

“L’amministrazione Taddeo-Cardillo Cupo non vota la mozione per salvaguardare i pendolari. Si rimanda, così ‘non si disturbano’ gli amici in consiglio regionale”. Lo denuncia la consigliera comunale di Formia Paola Villa.

“Ieri, 27 febbraio, in consiglio comunale la maggioranza targata Taddeo-Cardillo Cupo non vota la mozione ‘per salvaguardare la Carta Tutto Treno’, la fa rinviare. Una votazione vergognosa, fregandosene dei pendolari e sempre con la ‘riverenza’ verso il consigliere regionale Cosmo Mitrano”.





“Avevamo appena finito di elencare tutti i disagi sofferti da decenni dalla città di Formia, disagi legati agli scarichi al porto commerciale di Gaeta, disagi legati ai trasporti eccezionali verso e dal porto commerciale, disagi legati agli impianti di acquacoltura e alle decine di boa e retini sulle spiagge di Vindicio e Gianola”.

“Avevamo appena finito… eppure la maggioranza di Formia, per sudditanza verso il loro rappresentante in consiglio regionale, nonché presidente della commissione Trasporti in regione, Cosmo Mitrano, non ha votato la mozione per ripristinare la Carta Tutto Treno, vale a dire per ripristinare una ‘misera’ agevolazione economica sugli abbonamenti per studenti e lavoratori, pendolari verso Latina e Roma. Che la regione Lazio a guida Rocca ha eliminato dal 1 gennaio 2024”.

“Insomma – conclude la consigliera in quota Un’Altra Città e Movimento 5 Stelle – Formia continua a essere succuba della politica di partito, quella più becera, quella che fa abbandonare il bene comune per l’interesse del partito e degli amichetti di partito, gli amichetti che ‘non vanno offesi’. E intanto i cittadini restano al palo”.