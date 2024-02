Sanità, i sindaci a confronto con il governatore Rocca

Nella mattinata di lunedì si è riunita la conferenza dei sindaci pontini coordinata dalla prima cittadina di Latina Matilde Celentano alla presenza del presidente del Lazio Francesco Rocca. Il tema del piano ospedaliero e sanitario è stato centrale nelle parole del governatore regionale che ha garantito la volontà di tornare ai 3 posti letto ogni 1000 abitanti come previsti dalla normativa. Importanti novità anche in chiave nuovi ospedali: sia quello di Latina che quello del Golfo si presentano, agli occhi del governatore Rocca, come degli obiettivi da realizzare già in questo mandato regionale.

IL POST SUI SOCIAL DI ROCCA





“Oggi – ieri, ndr – ho incontrato i 33 sindaci della Provincia di Latina, un territorio a lungo mortificato dalle scelte di politica sanitaria.

Dopo anni di mancata programmazione, cominciamo a dare risposte a un’area con oltre 600 mila abitanti: 124 posti letto in più, un reparto di cardiochirurgia, 15 milioni di euro per l’ammodernamento dei Pronto Soccorso e il progetto del Nuovo Ospedale di Latina e del Golfo.

Come dimostra la Conferenza di oggi, partecipazione e programmazione sono e saranno le nostre parole chiave: basta decisioni calate dall’alto”.

LA NOTA DELL’ASSESSORE PALAZZO

«La presenza a Latina del presidente Francesco Rocca, in occasione della Conferenza dei Sindaci per la sanità, rappresenta in modo chiaro l’approccio che questa Giunta ha nei confronti del territorio e come intende rispondere alle istanze dei cittadini».

Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e allo Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Sono orgogliosa di aver affiancato il presidente Rocca in un momento così importante. Stiamo lavorando con la nostra amministrazione per un cambio di passo, una politica concreta, che non si chiude nelle stanze dei palazzi, ma si apre al confronto diretto, per costruire soluzioni capaci di rispondere alle esigenze reali», ha continuato l’assessore Palazzo.

«È stata illustrata la Programmazione ospedaliera 2024-26 nella provincia di Latina, in un confronto aperto e schietto, come non si vedeva da anni, particolarmente apprezzato dai sindaci e dal presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli», ha concluso l’assessore Palazzo.