Pregiudicato romano non convince i poliziotti: scatta il foglio di via

Il Questore di Latina, su proposta del Commissariato di di Fondi, ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo residente nel comune di Roma, ritenuto soggetto pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

In particolare lo scorso 21 febbraio durante i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato di Fondi, rivolti alla prevenzione e al contrasto delle attività predatorie, la Volante ha notato un’autovettura Fiat Panda che si aggirava, con fare sospetto, all’interno del parcheggio di un noto supermercato che negli ultimi tempi era stato fatto oggetto di diversi furti.





Alla conduzione del veicolo vi era un romano classe ‘69, gravato da vari precedenti penali, il mezzo con viaggiava era invece intestato ad un altro soggetto, anch’egli pregiudicato, gravitante nell’hinterland della capitale, titolare di più di cento veicoli.

Per approfondire gli accertamenti circa la presenza dell’uomo nel comune di Fondi, questi è stato condotto presso il Commissariato, dove si è mostrato reticente ad indicare ai poliziotti le circostanze per le quali si trovasse nel territorio del Comune di Fondi.

L’auto utilizzata inoltre, oltre ad essere sprovvista dei documenti idonei alla circolazione, dalle verifiche effettuate è risultata essere in uso a soggetti dediti a reati di natura predatoria.

L’insieme delle circostanze, valutante anche in considerazione del fatto che da tempo il soggetto non percepisce reddito, hanno fatto emergere possibili pericoli per la sicurezza e la tranquillità pubblica, motivo per il quale l’uomo è stato allontanato, con effetto immediato, dal territorio del Comune di Fondi attraverso foglio di via obbligatorio del Questore di Latina, provvedimento che gli precluderà il ritorno senza preventiva autorizzazione per il periodo di un anno.

I servizi di controllo del territorio del Commissariato di P.S. di Fondi proseguiranno con determinazione, anche con interventi straordinari e dando applicazione alle misure di prevenzione personali previste dalla Legge, mantenendo un’attenzione particolare al contrasto dei reati predatori.