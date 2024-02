Infortunio per Zeppieri dopo Dubai

Un infortunio che non ci voleva per Giulio Zeppieri.

Il tennista di Latina ha dato seguito sui social al problema fisico che lo terrà ai box al posto che vederlo volare negli Usa.





L’infortunio si è verificato a Dubai e lo stesso Zeppieri, come spiegato sui social spera di tornare presto.

IL POST DEL TENNISTA PONTINO

“Ciao ragazzi. Purtroppo non mi vedrete in campo in queste settimane. Mi sono fatto male all’ATP 500 di Dubai: si tratta di lesione all’adduttore destro. Salterò la trasferta negli Stati Uniti. Abbiamo già iniziato l’iter per recuperare, spero di rientrare presto. Grazie per l’affetto e il supporto che mi regalate”.