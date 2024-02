Bolla doganale per export: tutto quello che devi sapere

Bolla doganale

La bolla doganale è un documento ufficiale che accompagna le merci durante l’esportazione. Contiene informazioni essenziali sull’operazione, come:

Dati del dichiarante

Dati del destinatario

Descrizione delle merci

Valore delle merci

Codice doganale della merce

Destinazione doganale

La bolla doganale per export è un documento fondamentale per dichiarare le merci alle autorità doganali e assolvere agli eventuali dazi doganali, inoltre è importante per garantire la tracciabilità delle merci in transito.





Dove scaricare le bolle doganali export

Le bolle doganali per l’export non sono più scaricabili in formato cartaceo. Dal 2007, in Italia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha adottato un sistema di gestione completamente digitale, chiamato AIDA, per la presentazione e l’acquisizione delle dichiarazioni doganali.

Per accedere al sistema AIDA e scaricare le bolle doganali export, è necessario essere in possesso di un’utenza SPID, CIE o CNS e inoltre aver attivato il servizio “Dichiarazioni doganali” sul portale ADM.

Una volta ottenute le credenziali, è possibile accedere al sistema AIDA e seguire questi semplici passaggi per scaricare le bolle doganali:

Selezionare la voce “Esportazione” dal menu principale

Cliccare su “Dichiarazioni doganali”

Compilare i campi del modulo con le informazioni relative all’esportazione

Inviare la dichiarazione doganale

Scaricare la bolla doganale in formato Pdf

Dogana di esportazione e dogana di uscita

La dogana di esportazione è l’ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione doganale e dove avviene il controllo delle merci da esportare. La dogana di uscita è l’ufficio doganale dove le merci escono fisicamente dal territorio doganale dell’Unione Europea.

La dogana di esportazione e la dogana di uscita possono coincidere, ma non è sempre così. Ad esempio, se le merci sono spedite via mare, la dogana di esportazione potrebbe essere quella dell’aeroporto di Milano Malpensa, mentre la dogana di uscita potrebbe essere quella del porto di Rotterdam.

DAU Dogana

Il DAU (Documento Amministrativo Unico) è il modulo utilizzato per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione. Il DAU è composto da diverse sezioni, ognuna delle quali contiene informazioni specifiche sull’operazione di esportazione.

DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)

Il DAE è un documento che accompagna le merci durante il trasporto fino alla dogana di uscita. Il DAE contiene le informazioni essenziali sull’operazione di esportazione, come:

Numero di riferimento del DAU

Dati del dichiarante

Dati del destinatario

Descrizione delle merci

Codice doganale della merce

Il DAE è un documento importante per controllare le merci durante il trasporto e assicurare il corretto passaggio delle merci alla dogana di uscita.

La bolla doganale è un documento fondamentale per l’esportazione di merci al di fuori dell’Unione Europea. La sua compilazione e presentazione alle autorità doganali è un adempimento obbligatorio per tutti gli esportatori.

Per facilitare la compilazione della bolla doganale, è consigliabile utilizzare il sistema AIDA dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il sistema AIDA consente di compilare la dichiarazione doganale online e di scaricare la bolla doganale in formato Pdf.

Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per avere informazioni complete e aggiornate sulle procedure di esportazione.