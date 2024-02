Davide di Vito nominato presidente CIOFF Youth, la città festeggia

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, e l’assessore alla Cultura e al Turismo, Vincenzo Carnevale, hanno espresso le più sincere congratulazioni a Davide di Vito per la sua recente nomina a presidente nazionale ad interim del CIOFF Youth (International Council of Organizations of Folklore).

La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla comunità fondana, poiché rappresenta un importante riconoscimento per la città e per l’Italia nel panorama internazionale. Di Vito, giovane e attivo membro del “Gruppo Folk Città di Fondi” dal 2016, ha ricoperto il ruolo di segretario per ben 12 anni. Nel 2018 è stato nominato vicepresidente degli Affari Amministrativi e della Tesoreria del CIOFF Youth, incarico che gli è stato riconfermato durante l’Assemblea nazionale CIOFF Italia svoltasi a Fiuggi lo scorso anno.





Il CIOFF Italia, in collaborazione con l’UNESCO, si impegna nella promozione e diffusione della cultura della pace, della solidarietà e dell’amicizia tra i popoli. Tra i suoi obiettivi vi è anche la tutela dei diritti civili e la salvaguardia della cultura tradizionale e popolare.

Il giovane presidente avrà il compito di rappresentare il folklore italiano nei prossimi congressi mondiali e di continuare l’entusiasmante avventura di promozione e valorizzazione del folklore fondano e nazionale. La sua esperienza si protrarrà fino alle elezioni per il rinnovo delle cariche del CIOFF, previste per il 2025.

Il sindaco Maschietto e l’assessore Carnevale auspicano che Di Vito possa fare tesoro di questa opportunità e contribuire al successo dell’organizzazione a livello internazionale. La nomina di un giovane fondano a un ruolo così prestigioso è motivo di orgoglio per l’intera comunità e dimostra il valore e l’impegno dei cittadini di Fondi nel campo della cultura e del folklore.