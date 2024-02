VIDEO – Due stabilimenti balneari di Gaeta bruciano nella notte: giallo sulle cause

Poco dopo le 23.15 di lunedì il personale operativo dei vigili del fuoco è intervenuto a Gaeta per un doppio incendio: stavano bruciando due stabilimenti balneari in località Sant’Agostino, lungo la Flacca.

Immediatamente iniziavano le operazioni di spegnimento, valse a contenere le fiamme, che comunque avevano già coinvolto entrambi le strutture, i lidi Onda Blu e Le Dune. A seguito dei danni causati dall’incendio, una struttura risulta totalmente inagibile mentre l’altra in modo parziale.





Successivamente, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Formia, gli specialisti dell’antincendio hanno effettuato un accurato controllo per cercare di risalire alle cause dell’accaduto. Circostanze che, al momento, non si sono potute accertare. Per ora, il doppio incendio resta un giallo.

