“Latina-Lazio-Europa”: l’incontro Pd per lo sviluppo economico

Giovedì 22 febbraio a Latina, dalle 17.30 presso il Museo Giannini, al civico 13 di via Oberdan, si terrà un incontro organizzato dal Pd Lazio e dalla Federazione provinciale Pd, dal titolo: “Latina-Lazio-Europa. Il Pd per lo sviluppo economico del territorio“.

L’introduzione e la moderazione saranno a cura di Omar Sarubbo e Augusto Gregori, rispettivamente segretario provinciale e responsabile Sviluppo, attività produttive e turismo. Interverranno i consiglieri regionali Emanuela Droghei, Eleonora Mattia e Salvatore La Penna, l’onorevole Matteo Orfini e la parlamentare europea Beatrice Covassi. Le conclusioni saranno affidate al segretario regionale dem, Daniele Leadori.





“Una occasione importante di confronto ed elaborazione di idee per lo sviluppo economico e per il lavoro al quale sono state invitate anche le associazioni di categoria e sindacali”, dice Sarubbo. “La crisi non è ancora alle nostre spalle e le previsioni di crescita dell’eurozona saranno più deboli del previsto sino al 2025, come ha ricordato in questi giorni il Commissario Europeo Paolo Gentiloni. Inoltre la corsa dell’inflazione inizierà a rallentare significativamente non prima dell’autunno. A complicare il quadro, ovviamente, le tensioni geopolitiche ed il clima sempre più instabile. Purtroppo l’iniziativa politica del Governo, aggiungiamo noi, è insufficiente perché intrisa di propaganda, debole e tesa a dividere il Paese”.

“A partire dall’utilizzo della grande mole dei Fondi Europei – il cui settennato 2021-2027 è stato da noi programmato in Italia e nel Lazio – il Pd è in campo per promuovere sostegni strutturali e duraturi necessari a favorire una solida transizione ecologica, l’innovazione dei processi produttivi, contrastare l’aumento vertiginoso del costo delle materie prime, difendere l’occupazione e il reddito da lavoro all’interno della filiera produttiva, pensare ad una tassazione più equa e sostenibile.

Temi molto sentiti anche nella nostra provincia a forte vocazione agricola e turistica e con un importante insediamento del comparto industriale. Le risorse per sostenere la ripresa non mancano ma vanno distribuite con l’obiettivo di produrre effetti a lungo termine e per evitare che il costo della crisi e delle transizioni citate venga scaricato ulteriormente su imprese e cittadinanza”.