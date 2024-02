Intelligenza artificiale e pace, incontro a Marina di Minturno

Intelligenza artificiale e pace. È questo il tema del convegno in programma per sabato 24 febbraio, alle 16, presso il salone parrocchiale San Biagio di Marina di Minturno (via don Silvio Aniello). Diversi ospiti dialogheranno sul tema della tecnologia come possibile strumento di pace. L’incontro è organizzato dall’Azione Cattolica della Parrocchia di San Biagio di Marina di Minturno e l’ingresso è libero.

Interverranno il comandante della polizia locale di Minturno Alessandro Valerio, il docente di religione e membro dell’ufficio scuola diocesano Giovanni De Santis e il parroco di San Biagio don Maurizio Di Rienzo. L’introduzione è a cura della presidente parrocchiale Stefania Creo.





“In un tempo in cui l’intelligenza artificiale occupa uno spazio sempre maggiore nelle nostre vite – sottolineano gli organizzatori – è giusto domandarsi come strumenti apparentemente usati per ingannare e costruire notizie false o copie di qualcosa, possono invece trasformarsi in opportunità per tessere legami autentici, superando ostacoli e puntando a preparare il terreno alla pace”.