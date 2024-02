Giga illimitati: come avere traffico dati infinito sullo smartphone

Italiani sempre più “affamati” di Giga. Secondo l’ultimo Osservatorio Agcom (Autorità per le garanzie delle comunicazioni), il traffico dati giornaliero della telefonia mobile ha registrato, tra gennaio e settembre 2023, un balzo all’insù del 22,3% su base annua e del 256% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non solo: il consumo medio unitario giornaliero (sempre tra gennaio-settembre 2023) è stimabile in circa 0,77 GB. Nel 2019 era 0,22 GB.

Un appetito per la connettività non-stop che spinge i consumatori, a Latina, Formia e Gaeta come nel resto d’Italia, ad andare a caccia di offerte mobile che offrano Giga illimitati a prezzi concorrenziali. Ma quali sono le alternative disponibili sul mercato per una navigazione in mobilità senza limiti e a prezzi contenuti? Ecco una panoramica delle soluzioni scattata dagli esperti di SOStariffe.it.





Offerte fisso e mobile, il tandem della convenienza

Tra le opzioni a disposizione degli italiani per avere Giga illimitati c’è quella di puntare sulla stessa compagnia di telecomunicazioni sia per la connessione di casa sia per la SIM dello smartphone.

Si tratta di un’offerta congiunta “fisso+mobile” che associa alla tradizionale offerta Internet casa fibra la possibilità di avere una SIM mobile con traffico dati senza limiti. Alcuni gestori di telefonia permettono addirittura di contare su più SIM con Giga inclusi, così da soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Questa tipologia di offerte, proposta esclusivamente dalle Telco tradizionali, piace sempre più ai consumatori perché fa calmierare i prezzi: sul mercato ci sono soluzioni che permettono di avere SIM con Giga illimitati pagando 9,99 euro in più al mese rispetto al canone mensile della fibra.

SIM dati, tanti Giga a prezzi mini

Un’altra soluzione per avere un pacchetto di Giga senza limiti o comunque con una soglia molto alta è quella di scommettere sulle SIM solo dati. Cosa sono? Sono normali schede SIM utilizzate però per la sola navigazione in Internet. Funzionano dopo essere state inserite in un device: tablet, piccoli modem (le “saponette”), chiavette internet.

Anche per le SIM dati, come per le tariffe mobile in generale, l’alta concorrenza tra gli operatori di telefonia ha abbassato il costo dei canoni mensili e fatto crescere la dotazione di traffico dati.

Ecco perché non è infrequente trovare sul mercato offerte SIM dati che propongono 300 Giga al mese con prezzi che oscillano tra gli 11,99 euro e i 13,99 euro. Una soluzione vantaggiosa per chi voglia accedere al web in tranquillità senza però aver l’esigenza di un piano “Voce” (non incluso in queste offerte).

Come trovare la miglior offerta mobile con Giga illimitati

Navigare in Internet. Postare foto e video sui social network. Scaricare musica e guardare serie TV in streaming. Ogni consumatore ha un approccio diverso alla navigazione, così come esigenze di connettività differenti. Ecco perché gli esperti di SOStariffe.it consigliano di fare sempre un’analisi dettagliata della quantità di Giga consumati al mese prima di sottoscrivere qualsiasi offerta per il proprio smartphone.

Da quest’analisi potrebbe anche emergere che un pacchetto illimitato di Giga è eccessivo per la propria necessità di Internet: in tal caso, potrebbe bastare il traffico dati proposto dalle offerte mobile dei cosiddetti operatori MVNO (Mobile Virtual Network Operator), cioè quelli che si appoggiano per il segnale alle infrastrutture di rete delle compagnie tradizionali (Kena Mobile a TIM, ho. Mobile e Optima a Vodafone; Fastweb, Very Mobile e Spusu a WindTre).

Questi operatori propongono tanti Giga a prezzi concorrenziali. Alcuni esempi? 100 GB a 4,95 al mese; 200 GB a 6,99 euro al mese; 300 GB a 11,95 euro al mese.

In questa selva di tariffe, una bussola gratuita dei prezzi è il comparatore di SOStariffe.it: basta impostare il filtro con la quantità di Giga desiderata per vedersi restituito un elenco delle top soluzioni per quelle esigenze di navigazione.