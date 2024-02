Benefici aziendali: cosa offrono i datori di lavoro ai dipendenti?

Le aziende ormai fanno di tutto per mettere a proprio agio i loro dipendenti, poiché sono state comprese le potenzialità di un ambiente maggiormente sereno e armonioso. I datori di lavoro oggigiorno, oltre a fornire lo stipendio – come è ovvio che sia -, offrono a ciascun impiegato dei benefici aziendali. Si parla di oggetti che spaziano dalle auto fino ai cellulari, senza dimenticare l’assicurazione sanitaria. Ma per approfondire l’argomento in questione segue una lista dei suddetti vantaggi, i quali migliorano il livello di soddisfazione e contribuiscono ad attirare i talenti.

Auto aziendali

Tra i principali benefici che un’impresa mette a disposizione di ciascun dipendente ci sono le auto aziendali. Si tratta di un mezzo che assicura prestazioni ottimali alla guida, e grazie al veicolo di cui si entra in possesso si avrebbe l’occasione di muoversi in maniera sicura, nonché affidabile. Da un lato l’azienda riesce ad aumentare la popolarità e la reputazione del suo brand, dall’altro gli impiegati dispongono comodamente di un’auto senza doversi preoccupare di pagare somme di denaro extra.





Solitamente le aziende optano per la formula del noleggio a lungo termine di veicoli commerciali, ma in altre occasioni si decide di acquistare direttamente le auto da una concessionaria; addirittura, in alcune sedi i lavoratori possono pagare mensilmente una quota per diventare – un giorno – proprietari del veicolo. Si segnala che i veicoli commerciali vengono impiegati non solo dalle imprese (a seconda della tipologia), ma anche dai liberi professionisti desiderosi di mettere in piedi un servizio di noleggio con conducente, transfer e così via. Infatti, le cifre da pagare per il noleggio a lungo termine sono incredibilmente convenienti.

Cellulari aziendali

Per poter condurre affari anche al di fuori del proprio ufficio, i dipendenti possono contare su un cellulare aziendale. I datori di lavoro forniscono questi apparecchi elettronici non per usi personali, bensì per consentire ai vari colleghi di restare connessi tra loro continuamente, così come alcune figure professionali ne hanno bisogno per sentire telefonicamente i clienti. In tal modo, chi lavora presso un’azienda non dovrà assolutamente pensare a pagare per chiamare o ricevere chiamate di lavoro.

Assicurazione sanitaria

Un ulteriore beneficio aziendale messo a disposizione dalle imprese è l’assicurazione sanitaria, fattore cruciale per il benessere individuale e collettivo. Esistono molteplici coperture tra cui scegliere, tra visite mediche, trattamenti specialistici e altro ancora, includendo talvolta i familiari dei dipendenti. Si procede così sullo stesso binario, in quanto si riduce l’assenteismo causato da malattia e infortuni, ma al contempo si promuove la salute sia fisica che mentale. Ciò non porta ad altro che al generarsi di un ambiente rilassato, sicuro e altamente produttivo.

Benefici per la formazione e lo sviluppo

Siccome la formazione costante è un altro elemento fondamentale per il bene dell’azienda, i datori di lavoro offrono benefici relativi proprio alla formazione e allo sviluppo professionale del singolo. Si tratta, nella fattispecie, di corsi in aula oppure online, di programmi dedicati all’aumento di determinate abilità, di conferenze e workshop settoriali. Investire in quest’ambito comporta vantaggi anche a lungo termine, poiché i dipendenti si sentono maggiormente coinvolti e in fiducia. D’altronde, la formazione ha sì lo scopo di migliorare le competenze, ma arriva persino a generare un senso di lealtà e di sicurezza in ciascun impiegato.

Flessibilità lavorativa

Le aziende di tutto il mondo si sono mosse in direzione della flessibilità lavorativa, assicurando ai dipendenti dei programmi e degli orari consoni, al fine di tutelare la loro salute psicofisica. Così facendo, infatti, gli impiegati si sentono più rilassati e tutelati, e di conseguenza si concentrano ancor di più quando sono in ufficio o in smart working. Insomma, la flessibilità lavorativa funge da fattore motivazionale e riduce il turnover, incrementando i livelli di produttività e di soddisfazione generale.