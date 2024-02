Violentarono una 12enne a Fondi: fermati dalla polizia e avviati al rimpatrio

La Questura di Latina ha intrapreso una azione di potenziamento dei servizi di controllo del territorio, “finalizzati al contrasto agli eventi delittuosi che alimentano la sensazione della insicurezza percepita, con particolare riferimento ai reati predatori”.

In tale ottica i poliziotti del Commissariato di Fondi, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto prevenzione Crimine Lazio, nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio hanno realizzato specifici servizi straordinari di controllo.





Sono state complessivamente controllate 297 persone e 131 veicoli. Sono stati 58 i cittadini extracomunitari controllati e, all’esito degli approfondimenti volti a verificare la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale, due di essi sono stati accompagnati presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma, dove rimarranno il tempo strettamente necessario per organizzare il loro rimpatrio coattivo verso il paese di origine. Gli stessi nel 2020 si resero responsabili di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minore e, per tali fatti, tratti in arresto proprio dagli investigatori del Commissariato di Fondi.

È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti e, ancora, sono state effettuate numerose verifiche circa il rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure restrittive quali arresti domiciliari ovvero obblighi di varia natura. Nella circostanza sono stati identificati 69 soggetti gravati da pregiudizi di polizia,

“Le attività descritte verranno ripetute nei prossimi giorni, anche in altre aree della provincia pontina”, anticipa la Questura.