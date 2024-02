Minaccia una barista con pistola scacciacani, 61enne arrestato a Fondi

Giovedì, a Fondi, i carabinieri della Tenenza locale hanno arrestato in flagranza di reato per “porto abusivo d’arma, minaccia aggravata e atti persecutori” un 61enne residente in città. L’uomo, armato di una pistola scacciacani con tappo rosso, all’esterno di un bar del posto, aveva minacciato di morte la barista, una 42enne anche lei residente a Fondi.

L’immediato intervento dei militari della Tenenza e della Stazione Carabinieri di Monte San Biagio ha consentito di fermare l’uomo, che è stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, all’esito della quale è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani munita di tappo rosso; 26 cartucce a salve calibro 8; una mazza da baseball della lunghezza di cm. 36; un nunchaku.





“L’episodio è risultato essere l’ennesimo di altri mai denunciati dalla vittima”, spiegano dal Comando provinciale dell’Arma. In attesa della convalida dell’arresto, l’interessato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.