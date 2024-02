Un operaio di 46 anni è rimasto ferito in un cantiere edile a Formia, dopo essere caduto da un’altezza di circa cinque metri in via Unità d’Italia.

L’uomo, originario di Minturno, è stato prima condotto presso il pronto soccorso di Formia e poi trasferito al San Camillo di Roma per sottoporsi a un’operazione per le fratture riportate.





Le sue condizioni non sono gravi.