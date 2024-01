“Ente moroso, farmacia comunale senza farmaci”. La denuncia della consigliera Villa

“Dal 2 gennaio 2024 la ditta che fornisce i farmaci alla farmacia comunale, presso l’ospedale di Formia, ha chiuso il collegamento telematico, pertanto ha interrotto completamente qualsiasi tipo di fornitura di prodotti sanitari alla farmacia comunale“, denuncia la consigliera comunale Paola Villa (Un’Altra città-M5S). “La storia è allucinante: sembrerebbe che il Comune di Formia moroso per diverse fatture, abbia accumulato nell’anno 2023, un debito tale da costringere la ditta fornitrice a non rispondere più alle ordinazioni della farmacia comunale”.

“Sembra, inoltre, che in questi ultimi mesi la determina che doveva predisporre il pagamento delle fatture, sia stata più e più volte rifatta, corretta, rivista e riletta, tornata indietro, andata avanti, ma mai firmata dalla segreteria comunale. Conclusione: la farmacia comunale di Formia è rimasta senza farmaci, ha mandato diversi cittadini indietro dicendo di non disporne e non è riuscita a soddisfarne le richieste”.





“Insomma l’amministrazione targata Taddeo-Cardillo Cupo trova 324.669,51 euro per gli spettacolini, le lucettine e gli alberelli, ma non trova i soldi per liquidare i fornitori di farmaci e permettere alla farmacia di rifornirsi. Non trova i soldi per la salute dei cittadini”.

“Sollecitiamo che oggi stesso venga redatta e firmata, finalmente, la determina con impegno di spesa, per poi ottenere il visto contabile, e successivamente emettere, da parte delle casse comunali, il mandato di pagamento. Solo così, la ditta fornitrice potrà riaprire il contatto telematico per gli ordini. Se tutto ciò, avviene entro oggi e procederà regolarmente, forse tra una settimana si potranno riavere i farmaci in farmacia comunale”.

“Intanto – conclude Villa – chi amministra pensa a San Valentino, sta organizzando il carnevale e parla di ‘missione Sanremo 2024’… tutto pagato con soldi pubblici, a spese della comunità che rimane senza farmaci”.