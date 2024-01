Comuni Ricicloni, anche Terracina tra i 24 premiati da Legambiente

Terracina è tra i 24 ‘Comuni Ricicloni’ premiati martedì da Legambiente, quelli che hanno raggiunto una raccolta differenziata superiore al 65%. Il riconoscimento durante l’ottavo Ecoforum organizzato da Legambiente Lazio nella sala Loffredo della Provincia di Latina.

All’incontro per Terracina era presente l’assessore all’Ambiente Vincenzo Di Girolamo, che ha sottolineato l’importanza delle associazioni, una risorsa fondamentale per il territorio con il compito importante, tra l’altro, di spronare le amministrazioni a fare sempre meglio.





«Grazie a quanti hanno organizzato questo momento di premiazione ma anche di incontro e confronto per tutta la comunità. Questo premio è un riconoscimento importante che ci dice che si può e si deve fare di più. Siamo prossimi a una nuova gara per il servizio di raccolta di rifiuti, che dovrà disporre di tutte le dovute osservazioni delle forze di maggioranza come di quelle di opposizione per un servizio che dovrà essere ottimizzato», ha dichiarato Di Girolamo.

«Ottenere questo premio da Legambiente non è soltanto motivo di soddisfazione ma soprattutto uno sprone a fare ancora meglio. Per questo come amministrazione ci stiamo mettendo tutto l’impegno, impegno che chiediamo anche ai cittadini nel rispetto delle regole per raggiungere l’obiettivo che tutti insieme dobbiamo raggiungere, quello del miglioramento della qualità della vita», le parole del sindaco di Terracina Francesco Giannetti.