Fondi, scoperti 4 stranieri irregolari: al via procedure per il rimpatrio

Controlli del territorio da parte della Polizia di Fondi che nel pomeriggio del 26 gennaio hanno attenzionato lo scalo ferroviario e altre zone dove spesso trovano rifugio persone che vivono di espedienti.

Grazie alla preziosa collaborazione dei residenti, l’attività di prevenzione ha permesso di individuare 4 cittadini stranieri che all’esito delle procedure di identificazione sono risultati irregolari sul territorio nazionale e per i quali sono pertanto scattate le procedure per il rimpatrio.





Gli immobili nei quali sono stati rintracciati gli stranieri sono stati segnalati ai uffici comunali, affinché si proceda alla loro chiusura e messa in sicurezza per evitare che tornino ad essere rifugio per persone dedite alla malavita.