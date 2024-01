Terracina, percorsi nella memoria: “che il silenzio non sia silenzio”

In occasione del Giorno della Memoria 2024 il Liceo Leonardo da Vinci di Terracina, come azione conclusiva del progetto di Educazione alla Memoria – con referenti le professoresse Maura Talone e Laura De Risi, in collaborazione con la prof.ssa Roberta De Luca – realizzerà una mostra espositiva presso il Complesso di San Domenico di Terracina dal 3 al 18 febbraio 2024.

Il percorso didattico svolto come attività di laboratorio artistico-letterario, a cura di Raffaella Menichetti e Antonio Fasolo, ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di uno “spazio” della memoria a partire dalla loro esperienza personale, rielaborata attraverso la creazione di “calchi” di oggetti suscitatori di ricordi.

Inoltre le letture di racconti, di estratti di romanzi, di poesie e saggi, principalmente tratti dall’opera di Primo Levi, hanno arricchito e completato l’attività laboratoriale.

L’inaugurazione si svolgerà Sabato 3 febbraio alle ore 11.30 alla presenza del Dirigente prof. Sergio Arizzi e delle rappresentanze delle istituzioni del Comune di Terracina.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per le scuole, in orario curriculare, dalle 9.30 alle 13.00, solo su prenotazione, con la possibilità anche di visita didattica del Complesso, a cura dell’Archeoclub sezione di Terracina.

Per informazioni è possibile contattare il Presidente dell’associazione al seguente numero 338.3485765.