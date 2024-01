Fondi rinnova le concessioni degli ambulanti fino al 2032

Il Comune di Fondi procederà al rinnovo delle concessioni degli ambulanti in applicazione della ‘Legge sulla concorrenza 2022 n. 214’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023.

L’annuncio dell’importate decisione con la quale si salvaguarda il lavoro di circa 400 operatori dei mercati settimanale di via Mola Santa Maria, giornalieri di via Gioberti e di via Guglielmo Marconi e dei posteggi isolati, è stato dato nei giorni scorsi dal sindaco e dall’assessore alle Attività Produttive, Beniamino Maschietto e Stefania Stravato, al segretario nazionale ed al presidente provinciale Ana-Ugl Latina, rispettivamente Marrigo Rosato e Abdel Wahab Ashraf.





“Il Comune di Fondi – sottolineano dall’Associazione nazionale ambulanti – giunge a questa decisione avendo condiviso con la nostra associazione tutto il percorso che il Governo ed il Parlamento hanno sviluppato dagli inizi dello scorso anno per la elaborazione del testo di Legge che, sulla base del legittimo affidamento, salvaguarda il rinnovo delle concessioni degli ambulanti in essere al 31.12.2020 in applicazione della Legge n. 77/2020 art. 181 comma 4-bis, che prevede il rinnovo delle concessioni subordinato al possesso dei requisiti e secondo le Linee Guida emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico il 25 novembre 2020 e recepite dalla Regione Lazio”.

“In tal modo si annulla la controversa proroga delle concessioni fino dicembre del 2023 adottata da Fondi e da numerosi altri Comuni di basso Lazio (Latina, Frosinone, Aprilia, Terracina, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno ecc.) che aveva dato luogo alla manifestazione del 27 ottobre 2022 sulla statale Flacca a cui avevano partecipato centinaia di ambulanti con i furgoni provenienti dalla province di Latina e di Frosinone”.

“Ora ci auguriamo che anche le altre amministrazioni del basso Lazio seguano l’esempio di Fondi. Ana-Ugl desidera ringraziare il sindaco di Fondi, l’assessore alle Attività Produttive, la dirigente Suap e tutti i suoi collaboratori, nonché l’onorevole Salvatore De Meo ed il prefetto di Latina, Maurizio Falco, che sono stati vicini fin da subito alla nostra vicenda ed hanno contribuito alla assunzione della decisione che pone Fondi in linea con le decisioni del Governo e del Parlamento e di numerose altre grandi città d’Italia, tra cui Napoli, Torino, Firenze, Ancona, Perugia e molte altre che hanno già adottato analoghe decisioni di rinnovo delle concessioni ambulanti fino al 31.12.2032”.