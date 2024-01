Latina, l’opposizione accusa: “Ostruzionismo sull’isola pedonale”

«La maggioranza ha fatto saltare la discussione sull’isola pedonale. Un atteggiamento di ostruzionismo che fa pensare che si voglia definire tutto in giunta e, solo dopo, presentare il progetto rimodulato nelle sedi deputate al confronto democratico, ovvero commissioni e consiglio comunale». Così i consiglieri di opposizione di Latina al margine della commissione Lavori Pubblici, riunita venerdì mattina per trattare anche il tema della pedonalizzazione del centro storico e capire le intenzioni dell’amministrazione Celentano rispetto al mantenimento o meno della sperimentazione.

«Avevamo richiesto di inserire il punto all’ordine del giorno odierno – spiegano i consiglieri Dario Bellini e Loretta Isotton (Lbc), Maria Grazia Ciolfi (M5S), Daniela Fiore (Pd) e Nazzareno Ranaldi (Per Latina 2032) – perché il 31 gennaio scadrà la sperimentazione dell’isola pedonale e ancora non sappiamo se l’amministrazione emetterà un’ordinanza di proroga o se il centro di Latina verrà parzialmente riaperto al traffico veicolare. Era urgente parlarne, ma non abbastanza per i membri della maggioranza che alle 10.30, conclusa la discussione sul primo punto all’odg, hanno deciso di rimandare la trattazione del tema per impegni impellenti. La seduta si è conclusa con l’intenzione di convocare una commissione in urgenza lunedì, probabilmente congiunta con quella delle Attività Produttive».





«L’urgenza di affrontare il tema dell’isola pedonale – continuano i consiglieri – è dettata, oltre che dalla scadenza imminente della sperimentazione, dalla necessità di capire la progettualità e la visione dell’amministrazione in merito alla chiusura totale o parziale del centro. In campagna elettorale si parlava di ritorno alla Ztl, poi dai quotidiani abbiamo appreso dell’intenzione di proseguire con la pedonalizzazione: la sindaca stessa, nel bilancio sui primi mesi di governo, aveva annunciato una conferenza stampa per illustrare il progetto rimodulato che, tuttavia, non si è mai tenuta».

Presenti in sala Calicchia per la seduta della commissione anche il presidente dell’Urban Center, Attilio Drigo, la presidente di Italia Nostra, Maria Teresa Accatino ed Emanuela Leonelli per il Circolo di Legambiente Latina che lunedì scorso hanno tenuto un incontro pubblico al circolo cittadino per rendere noto l’esito del questionario promosso proprio sul tema dell’isola pedonale e rivolto a tutta la cittadinanza. «Un’iniziativa cui hanno risposto 400 persone e che i promotori erano pronti a illustrare ai commissari. Peccato non gli sia stato dato modo di farlo. Dov’è finita la volontà di coinvolgere i cittadini e le cittadine sul tema predicata da questa maggioranza?», si chiedono i consiglieri.

«È chiara la volontà di non condividere la progettualità con le forze di opposizione, le associazioni, la città. Il timore è che il progetto ci venga presentato già rimodulato e approvato in giunta, senza possibilità di contributo. Potremmo trovarci di fronte a una rimodulazione al ribasso, con riapertura parziale al traffico, dettata da pressioni di parte invece che da una visione strategica, organica e condivisa sul futuro del centro storico di Latina».