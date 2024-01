Latina, due arresti per tentata rapina e lesioni personali

La polizia di Latina ha tratto in arresto due cittadini di nazionalità tunisina, ritenuti responsabili di tentata rapina e lesioni ai danni un uomo.

Nel pomeriggio di giovedì gli agenti della squadra volante sono intervenuti su impulso della sala operativa in via Giulio Cesare, dove era stata segnalata un’aggressione in atto da parte di due uomini nei confronti di un terzo.





Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno immediatamente rintracciato la vittima, un giovane straniero, ferito alla testa ed ancora sanguinante per i colpi ricevuti.

La vittima ha riferito che i tunisini si erano avvicinati con aria minacciosa e uno dei due gli aveva sfilato il cellulare dalla tasca per poi consegnarlo al compagno.

Accortosi della sottrazione, il giovane ha tentato di recuperare il cellulare e a quel punto uno dei due aggressori gli ha sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro facendolo cadere per terra. L’uomo, vistosamente sanguinante, avrebbe inoltre ricevuto altri calci e pugni da parte dei due, poi datisi alla fuga.

La vittima, che non aveva perso di vista i due aggressori, ha indicato ai poliziotti sul posto la via di fuga intrapresa dagli aggressori, inseguiti a piedi dall’equipaggio della volante e infine tratti in arresto per tentata rapina e lesioni personali.

Terminati gli accertamenti di rito, gli aggressori – entrambi risultati con precedenti di polizia – sono stati associati alla locale casa circondariale, in attesa di giudizio di convalida.