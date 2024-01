Ignora il divieto di avvicinamento e schiaffeggia l’ex moglie: fondano arrestato

Nel corso del pomeriggio di mercoledì, a Fondi, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Latina, i carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 48enne del luogo.

Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento effettuato dalla Tenenza dei carabinieri poiché lo scorso 17 gennaio, ricostruisce il Comando provinciale dell’Arma, “l’uomo ha violato la misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie avvicinandosi nei pressi dell’abitazione della stessa e, dopo averla fermata, l’ha colpita con vari schiaffi fuggendo subito dopo”.