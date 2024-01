Rapina con un grosso cane, identificato e denunciato un polacco residente a Latina

Nel corso della mattinata di mercoledì, a Latina, al termine di una specifica attività d’indagine, i carabinieri della Stazione di Borgo Podgora hanno denunciato in stato di libertà un 53enne polacco residente nel capoluogo, accusato dei reati di tentata rapina e lesioni personali.

Secondo le ricostruzioni, lo scorso 15 gennaio insieme al suo cane di grossa taglia, tenuto al guinzaglio, si era avvicinato a un 37enne honduregno sferrandogli un pugno, per poi pretendere che gli venisse consegnato il cellulare. Al diniego della persona offesa, il 53enne istigava il cane ad aggredirlo.





Il malcapitato riusciva a divincolarsi dalla presa dell’animale dandosi alla fuga, per essere successivamente trasportato in ambulanza presso il nosocomio Santa Maria Goretti. Gli venivano riscontrate ferite all’avambraccio da morso di cane e trauma all’emivolto destro, contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo, il tutto giudicato guaribile in dieci giorni.