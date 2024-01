Medicasa: l’eccellenza dell’assistenza infermieristica domiciliare alla portata di tutti

Medicasa, leader nel settore dell’assistenza infermieristica domiciliare, offre una gamma completa di servizi medici e infermieristici erogati direttamente presso l’abitazione del paziente. L’offerta copre una vasta gamma di prestazioni, quali prelievi ematici, somministrazione di medicazioni, assistenza respiratoria, monitoraggio clinico, terapie endovenose e molto altro.

Fondata nel 1993 e parte del Gruppo internazionale Air Liquide, Medicasa è oggi un punto di riferimento per l’assistenza domiciliare in Italia, grazie a all’applicazione di elevati standard di qualità. L’assistenza infermieristica offerta coinvolge, infatti, figure professionali altamente qualificate, tra cui infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, medici specialisti e operatori socio sanitari, con esperienza pluriennale. Non solo, attraverso piani di formazione continua, gli operatori di Medicasa sono sempre aggiornati sulle terapie più recenti.





La sua attenzione all’innovazione si riflette anche nella digitalizzazione dei servizi, che rende l’accesso alle informazioni facile e sicuro. Ne è un esempio la cartella clinica digitale “Medicasa Click&Care”, che garantisce una maggior efficienza e trasparenza.

Scegliere Medicasa significa affidarsi a una realtà che ha già affiancato oltre 40.000 pazienti in Italia. Certificata UNI EN ISO 9001:2001, l’azienda assicura un’assistenza tempestiva e puntuale, con oltre 1.500.000 visite domiciliari effettuate ogni anno da più di 1.700 operatori.

L’assistenza infermieristica domiciliare di Medicasa può essere attivata privatamente o tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per poter godere dei servizi senza costi a carico del paziente, è necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale, a un medico ospedaliero, a un fisiatra o ad un assistente sociale e attivare l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Questa prima fase porterà poi alla creazione di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o un Piano Riabilitativo Individuale (PRI).

Con un approccio centrato sulla persona, un team professionale e una comprovata esperienza, Medicasa offre soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ogni paziente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di Medicasa.