Latina, incidente all’incrocio: muore un uomo. Due feriti

Ancora un incidente stradale con esiti mortali, in provincia di Latina. Si è verificato intorno alle 21 di mercoledì, vedendo perire in ospedale un uomo. Due, le persone ferite.

Viaggiavano su un’Audi e una Mercedes classe E andate a scontrarsi, per cause in corso di accertamento, all’incrocio tra strada Sabotino e via Nascosa, nel capoluogo pontino. Per estrarre dall’abitacolo della Mercedes uno dei coinvolti, poi affidato al personale del 118 per essere trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria Goretti, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.





La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Aprilia, al lavoro sul luogo della tragedia con il supporto degli agenti della squadra Volante.