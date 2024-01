Truffa con lo stratagemma della bolletta, nei guai due campani

Truffa a Lenola, vittima un uomo di mezza età del posto, protagonisti e denunciati per tale motivo, due campani di 43 e 54 anni.

I due, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del posto, avrebbero usato come stratagemma per truffare l’ignaro poverello del posto, un’offerta farlocca per il consumo di gas ed elettricità.





A mettere in guardia il truffato pare sia stato un conoscente che, alla luce del racconto, lo avrebbe invitato a denunciare tutto ai carabinieri che entrando in azione sono riusciti ad individuare i due e far scattare le denunce.