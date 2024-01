Abbinamento birra e formaggio con Marco Marcomini

Mercoledì 24 gennaio alle 20.30 al “Knulp pub” in via Ponte Gagliardo Fondi una serata di abbinamento tra birre e formaggi.

La serata si aprirà con una selezione di formaggi freschi, proseguirà con un esclusivo piatto di pasta zythogastronomica e culminerà con un plateau di formaggi che ti porterà dai semistagionati agli stagionati, fino a immergerti nel mondo degli erborinati.





La degustazione guidata da Alberto Marcomini che accompagnerà in un percorso che ti svelerà i segreti di ogni abbinamento.

Giornalista e scrittore, “reporter del gusto, scopritore di santuari gastronomici”, ma soprattutto grandissimo esperto di formaggi che si impegna da sempre a portare alla luce e valorizzare l’inestimabile patrimonio lattiero – caseario. Nel 1990 viene insignito del titolo di Chevalier et Maître Fromager de France dalla Confrérie des Chevaliers du Taste Fromage de France, e nel 2014 ottiene il riconoscimento della Guilde Internationale des fromagers del titolo di “Prud’homme”.

Ospite come esperto di formaggi di diverse trasmissioni televisive della RAI (Uno Mattina, Linea Verde, Eat Parade Tg2, Gambero Rosso Channel) e da tempo collabora con Tg5 “Gusto”, Mediaset. Attualmente dirige la testata Cacio & Pepe Magazine.

Ha tenuto di continuo diverse conferenze, lezioni e master in Italia (tra cui docente alla Città del Gusto del Gambero Rosso a Roma, relatore all’Università degli Studi di Padova) e all’estero, a Londra, Parigi, Lisbona, Stati Uniti d’America, Russia e Giappone, per promuovere sempre più la cultura del formaggio e i valori dell’arte casearia.

Ha pubblicato numerosi libri dedicati al formaggio, tra questi "Camminare la terra dei formaggi", ed. Cinquesensi

Ha pubblicato numerosi libri: Il Talent Scout dei formaggi, ed. Gambero Rosso; Non toccatemi il formaggio, ed. Terra Ferma; Il Piave un formaggio un fiume un territorio per il Consorzio di Tutela; Latte caglio e sale, ed. Sagep; Asiago in malga, ed. Stella; Guida ai formaggi d’Italia, ed. Gambero Rosso; Guida essenziale all’acquisto dei formaggi italiani, ed. Giunti ed altri.

Ultimo libro, uscito nel 2019, “Camminare la terra dei formaggi” Cinquesensi editore, vince il Primo premio come Miglior libro dell’anno nella categoria “Cheese and milk” del più importante concorso internazionale, Gourmand World Cookbook Awards, fondato nel 1995 da Edouard Cointreau, che ogni anno premia i migliori libri del mondo dedicati al cibo e vino.

In questo libro autobiografico, tra racconti e ricordi, ripercorre tanti anni della sua vita professionale lungo le vie dei formaggi. Un viaggio lungo tratturi secolari, insieme ai casari e pastori, alla scoperta dei formaggi fatti secondo le tradizioni tramandate da sempre.

“L’arma di un giornalista e di uno scrittore è la penna, e il mio contributo in questa battaglia posso dare scrivendo, in veste d’ambasciatore dei formaggi italiani nel mondo, facendo conoscere al mondo intero il prezioso lavoro dei nostri artigiani e i tesori caseari da loro creati. Spero che il mio impegno aiuterà ad apprezzare di più la ricchezza inestimabile che abbiamo intorno a noi, capire quanto sia importante continuare a credere nelle nostri tradizioni e valori”

