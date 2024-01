Stroncato a sette mesi da una possibile meningite: dramma a Latina

Tragedia al Bambino Gesù di Roma dove è morto un bambino di appena sette mesi, figlio di una coppia pontina, stroncato da una probabile forma di meningite.

Il piccolo è venuto a mancare dopo poco più di un giorno di febbre alta che aveva fatto propendere i genitori a al trasporto di urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e poi addirittura il trasferimento verso il nosocomio di Roma.





Non è escluso che, la giovane coppia del capoluogo, si orienti per chiedere ulteriori accertamenti per far luce su quanto avvenuto, ma gli specialisti pare non abbiano dubbi sul fatto che si sia trattato di un caso di meningite.