Non si ferma all’alt dei carabinieri perché senza patente, nei guai un giovane

È successo tutto nella notte tra sabato e domenica, quando un’auto Alfa Romeo Mito non si ferma all’alt imposto dai Carabinieri di Pescasseroli.

L’auto fugge, ma i militari danno l’allarme e qualche chilometro dopo i colleghi bloccano l’auto e, una volta fermato il giovane capiscono il perché della fuga.





Il 28enne di Priverno era sprovvisto di patente in quanto ritiratagli qualche anno prima proprio in provincia di Latina. Ma non solo, l’automobile su cui viaggiava era anche senza revisione. Scattato il fermo amministrativo per 3 mesi del mezzo.