Eliambulanza “interrompe” match di calcio per mettere in salvo uno spettatore

Partita di calcio sospesa: atterra l’eliambulanza. È successo a Santi Cosma e Damiano, dove l’arbitro è stato costretto a fischiare e ritirare il pallone dal rettangolo verde per permettere all’elisoccorso di calarsi sul campo da calcio di San Lorenzo per prendere in custodia un uomo di circa 40 anni che si trovava al campo e che aveva accusato un malore.

L’uomo, si trovava nella struttura sportiva durante il match valido per il campionato di Seconda Categoria si è sentito male. Gli operatori del 118 intervenuti hanno chiesto l’intervento del mezzo aereo che lo ha condotto presso l’ospedale Goretti di Latina. Le sue condizioni non sono risultate essere gravi.