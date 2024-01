Dà in escandescenza in Tribunale: dai domiciliari finisce in carcere

Presso Il Tribunale di Latina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto di un soggetto, operato nella giornata del 19 gennaio dal personale del Commissariato di P.S. di Terracina, di un imprenditore locale di 52 anni. Nel corso dell’udienza, il Giudice, avallando l’operato degli operatori di polizia, convalidava l’arresto e accogliendo la richiesta di misura cautelare, formulata dal Pubblico Ministero, disponeva nei confronti dell’arrestato la restrizione di quest’ultimo agli arresti domiciliari.

Tuttavia, la celebrazione dell’udienza avveniva senza la presenza dell’arrestato, garantita comunque dalla presenza del legale nominato di fiducia, poiché lo stesso pochi minuti prima dell’apertura dell’udienza si rendeva autore di nuovi reati. Il soggetto si scagliava infatti contro i due agenti di polizia incaricati alla custodia e al controllo, colpendoli e provocando loro delle lesioni personali che richiedevano il trasporto degli stessi al Pronto Soccorso.





L’arrestato veniva anch’esso trasportato per scopi cautelari presso il pronto soccorso dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina, non prima di essersi scagliato anche sul medico del 118, intervenuto all’interno del Tribunale, che veniva colpito violentemente colpendolo con un calcio, pertanto per i fatti odierni veniva tratto nuovamente in arresto e verrà associato su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Latina presso la locale Casa circondariale a disposizione dell’A.G.