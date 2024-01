VIDEO – Incendio notturno in un capannone industriale di Sabaudia

Alle 22.45 di venerdì, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Sabaudia, da dove erano giunte segnalazioni al 112 riguardo un incendio. Sul posto, nella zona di via Maremmana, gli operanti hanno constatato la presenza di un grosso rogo all’interno di un’azienda metalmeccanica. Al loro arrivo le fiamme stavano interessando un mezzo pesante all’interno di un capannone industriale di circa 800 metri quadrati.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento, valse a contenere l’incendio salvaguardando il resto del capannone. Necessario, per tali operazioni, anche il supporto di una seconda squadra di vigili del fuoco proveniente da Terracina. Il forte calore sprigionato dall’incendio del mezzo pesante causato danni nell’area interessata dal rogo.





Successivamente il responsabile delle operazioni di soccorso, in collaborazione con i carabinieri della Stazione di Sabaudia, ha effettuato un controllo dei luoghi per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, sembrano essere di natura accidentale.

Sul posto anche 118, anche se fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte.