Accessori ed Abbigliamento Usato: Le Categorie Più Ricercate Online

Hai mai sentito parlare dell’industria degli accessori ed abbigliamento usati? Questo settore ha visto una crescita notevole, segnando negli ultimi 4 anni una media di +12-15% ogni 12 mesi per un totale di quasi di 23 milioni di ricerche online dal 2019 ad oggi. Ciò ha confermato che gli italiani si stanno interessando sempre di più anche agli acquisti di seconda mano, soprattutto nel settore fashion. Sommando ricerche online, nuovi download ad App dedicate (tipo Vinted, Ebay etc..) e transazioni, solo nel 2022 sono stati calcolati tra i 50-65.000 gli utenti giornalieri, visualizzando oltre 2 milioni di annunci specifici su vestiti ed accessori.

Se sei appassionato di moda, di sicuro sai già di cosa stiamo parlando. Se invece punti a risparmiare denaro sull’abbigliamento creando un look particolare ed unico, sicuramente avrai già sentito parlare da qualche amico di questo fenomeno in rapida crescita. Le motivazioni sono varie: moda sostenibile, risparmio economico e unicità del prodotto. Ma quali sono effettivamente le categorie ed i prodotti più ricercati online in questo settore? Vediamo di tirare le somme e scoprirlo!





Gli accessori second hand più cercati

Gli accessori sono spesso la ciliegina sulla torta di ogni outfit e possono fare la differenza nel look finale. Allo stesso tempo sono dinamici, possono abbinarsi a più vestiti, contesti ed occasioni. Ecco perché non sorprende che siano tra le categorie più ricercate online di prodotti di seconda mano.

Borse : Le borse sono uno degli accessori più amati dalle donne e spesso costituiscono una parte importante del loro outfit. Ma con i prezzi eternamente elevati dei marchi di lusso, sempre più persone si stanno rivolgendo al mercato dell’usato per acquistare borse di qualità a prezzi più convenienti. Borse di marchi come Chanel, Louis Vuitton e Gucci sono tra le più ricercate online. In questo contesto ben si differenzia Lampoo, un marchio tutto italiano che garantisce e certifica ogni borsa in vendita sulla propria piattaforma. Presente anche con uno store a Milano (e da poco anche a Londra), Lampoo mette insieme domanda ed offerta nel campo dell’alta moda. In questa pagina specifica, potrai trovare tutte le migliori borse da donna in vendita disponibili al momento.

Scarpe: Un altro accessorio da grande impatto sul look finale è sicuramente la scarpa. Grazie alla sua crescente popolarità nel second-hand, non c’è da sorprendersi che le scarpe siano sul podio tra i prodotti più ricercati online. Scarpe di alta moda – ma anche di marchi famosi come Nike, Adidas e Converse (soprattutto le edizioni limitate) – sono sempre molto ricercate, soprattutto se in buone condizioni ed a un prezzo conveniente.

Gioielli: Anche i gioielli possono fare la differenza nel look finale e spesso sono considerati un investimento a lungo termine. E ciò non significa che devono costare una fortuna! Gioielli firmati e griffati come Tiffany & Co., Cartier e Bulgari sono molto ricercati online. Allo stesso modo e per ragioni opposte, anche gioielli vintage anni 30-40-50’s o di designer emergenti stanno guadagnando sempre più popolarità tra gli acquirenti di prodotti usati.

L’abbigliamento seconda mano più cercato

L’abbigliamento è un vasto settore in continua evoluzione, ma ci sono alcune categorie che si distinguono più di altre per essere maggiormente ricercate tra i prodotti di seconda mano online.

ALTA MODA & DESIGNER: Capispalla, abiti eleganti ed accessori di marchi di lusso sono tra i prodotti top ricercati nell’abbigliamento usato. Acquistare un capo firmato ad un prezzo scontato è un sogno che può diventare realtà grazie al mercato dell’usato. Non sorprende quindi che l’abbigliamento di grandi firme come Prada, Dior e Yves Saint Laurent spiccano nelle ricerche e tra le categorie più cliccate online.

Streetwear: Negli ultimi due decenni, il mercato del fashion streetwear ha visto un boom senza precedenti e ciò ha avuto un impatto diretto anche nel mercato dell’usato. Capispalla, t-shirt e sneakers di marchi come Supreme, Off-White, Carhartt e Bape sono tra i prodotti più ricercati online. Inoltre, molti acquirenti di abbigliamento streetwear di seconda mano apprezzano l’unicità dei pezzi usati che possono essere difficili da trovare altrove. La riscoperta degli anni 80s e 90s degli ultimi tempi ha altresì enfatizzato le ricerche su portali e piattaforme.

Il tema Vintage: Infine, non c’è da dimenticare il fascino intramontabile dei capi vintage. Abiti, borse e accessori di epoche passate stanno diventando sempre più popolari tra gli acquirenti di capi second-hand da abbinare a pezzi ultramoderni. Pezzi unici e dal sapore retrò sono molto ricercati online, sia perché oramai unici, sia perché iconici (soprattutto se si tratta di marchi storici come Chanel, Hermès o Christian Dior).

L’abbigliamento seconda mano più venduto

Mentre le categorie più cercate riflettono i gusti personali e le tendenze del momento, va detto che ci sono anche capi ed accessori specifici che vengono prediletti e che si distinguono per la loro popolarità in termini di vendite e ricerche online. Tra i capi basici ad esempio, emergono i giubbotti, i cappotti ed i capi in denim (alla base di ogni guardaroba e spesso primi acquisti quando ci si avvicina al mondo dell’usato.) Anche T-shirt vintage e maglioni possono essere trovati a prezzi convenienti online e sono tra i prodotti più venduti nel mercato dell’abbigliamento usato.

Sempre più persone si stanno rivolgendo al mercato dell’usato per acquistare capi firmati a prezzi più accessibili e per rendere la moda un processo più sostenibile e circolare. La qualità certificata dei prodotti di marca come Burberry, Alexander McQueen e Valentino sono molto richiesti online, così come i piumini Moncler e The North Face.

Conclusioni: perché comprare abbigliamento second-hand?

Come puoi vedere, ci sono molte categorie ricercate ed apprezzate nel mercato degli accessori e abbigliamento usati. Che tu sia alla ricerca di prodotti di lusso a prezzi convenienti, pezzi unici o semplicemente desideri fare una scelta più sostenibile per il tuo guardaroba, il mercato dell’usato offre tantissime opzioni interessanti e diversificate. Quindi non esitare a esplorare, a fare acquisti consapevoli nel mondo dell’usato! La moda sostenibile è un trend in crescita che non sembra destinato a diminuire, quindi perché non iniziare ad approfittarne? Fai parte del cambiamento e scopri il mondo degli accessori ed abbigliamento usato per trovare pezzi unici e di qualità da aggiungere al tuo guardaroba.