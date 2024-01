Premio Nazionale Massimo D’Antona, anche una pontina nella Commissione

Si è insediata nei giorni scorsi a Roma la Commissione per il riconoscimento del Premio Nazionale Massimo D’Antona – intitolato al giurista capitolino ucciso nel 1999 dalle Nuove Brigate Rosse – per miglior tesi di laurea e di dottorato in Diritto del Lavoro, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Fondazione Massimo D’Antona. A far parte della Commissione c’è anche una pontina, la dottoressa Gianna Elena De Filippis. Originaria di Lenola, esercita attività di Consulenza del Lavoro e attività legale in materia lavoristica, previdenziale e sindacale con studio a Fondi, con anni di comprovata esperienza professionale e universitaria.